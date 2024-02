Diese Woche steht wieder im Fokus der US-Quartalszahlen. So berichtet am heutigen Montag das Dow-Jones-Schwergewicht McDonalds über das abgelaufene Quartal und Jahr. Mit ca. 5 % Anteil am Index können positive wie negative Überraschungen der Fast-Food-Kette einen erhöhten Einfluss auf den Index haben. Am Dienstag folgt der Pharma-Konzern Eli Lilly und am Mittwoch blicken die Teilnehmer auf den in der Kritik stehenden Unterhaltungskonzern Walt Disney. Ebenfalls am Mittwoch wird auch PayPal seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...