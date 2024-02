Den gut gelaufenen IT-Dienstleistern wie BECHTLE oder GFT hinkt ADESSO noch hinterher. Insgesamt wird der IT-Sektor im laufenden Jahr, nach einer Häufung an Auftragsverschiebungen im vergangenen Jahr, in 2024 wieder wachsen. Gartner rechnet global mit 6,8 % Wachstum bei den IT-Ausgaben. ADESSO hat sich für 2024 ein zweistelliges Wachstum und höhere Margen vorgenommen. Zum Jahresauftakt präsentiert man gleich mehrere Großaufträge unter anderem von einem Mobilitätsanbieter und einem Versicherungskonzern im Gesamtvolumen von mehr als 50 Mio. €. Die Richtung stimmt, ebenso wie die Bewertung, die mit einem KUV von 0,5 bei 639 Mio. € Börsenwert und 1,3 Mrd. € Umsatz per 2024 überschaubar ist. Die KGV-Taxe liegt bei 17,4 und sinkt im kommenden Jahr auf 12,8. Charttechnisch ist die Konsolidierung im Januar beendet, was zunächst Spielraum bis 110 € bietet. Mittelfristig lassen sich 120 € als Kursziel rechtfertigen.



