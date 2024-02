Wien (ots) -- Österreichische digitale Mautprodukte sind jetzt im tolltickets-Shop verfügbar- Benutzerfreundliche, zuverlässige und preiswerte Mautzahlung für alle in Europatolltickets gibt die Zusammenarbeit mit der ASFINAG bekannt, durch die sich das Vertriebsnetzwerk von tolltickets im Bereich der digitalen Mautprodukte deutlich erweitert. Verschiedene ASFINAG-Mautprodukte sind jetzt auf dem neuen Online-Portal von tolltickets verfügbar.Quentin Couret, Managing Director bei tolltickets, kommentiert die Partnerschaft: "Als wichtiges Güter- und Tourismustransitland ist die Aufnahme der österreichischen Mautprodukte ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, den Mautservice europaweit zu vereinfachen. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden dadurch ein noch besseres Serviceerlebnis bieten zu können."Die bei tolltickets verfügbaren digitalen Mautprodukte der ASFINAG umfassen die 1-Tages-Vignette, die 10-Tages-Vignette und Einzeltickets der Digitalen Streckenmaut. Darüber hinaus bietet tolltickets weiterhin österreichische Klebevignetten für 2 Monate und 1 Jahr an.Die sofortige Gültigkeit der online erworbenen Mautprodukte stellt einen großen Vorteil für den Einkaufskomfort und Nutzen von Vignetten und Streckenmauttickets dar. Durch die vertraglich festgelegte Laufzeit der Zusammenarbeit von fünf 'Vignetten-Jahren' und die Sicherstellung, dass die Mautprodukte zum verordneten Preis verkauft werden, wird die langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des erweiterten Angebots gewährleistet.tolltickets GmbH ist einer der führenden Anbieter für Mautservices und -produkte in Europa. Als erfahrener Experte ist tolltickets ein starker Partner, der Privat- und Geschäftskunden flexible und individuell zugeschnittene Mautlösungen für ganz Europa aus einer Hand bietet.Pressekontakt:Sandra BijelicHead of Corporate Communications Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaP +43 664 628 1720sandra.bijelic@kapsch.netOriginal-Content von: tolltickets GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097708/100915812