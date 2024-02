Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) hat es geschafft: Die Aktie notierte per Ende Januar über 100 Euro. Insbesondere die Präsentation der Quartalszahlen und des Ausblicks auf das Jahre 2024 schafften es, die Investoren ein weiteres Mal zu begeistern. Mittlerweile liegt die Aktie sehr deutlich im Plus. Innerhalb der letzten zwölf Monate beträgt die Performance 59 %. In den letzten fünf Jahren haben wir eine Wertsteigerung von 392 % gesehen. Trotzdem fragen sich einige Analysten und Investoren, auch in Anbetracht ...

