In der ersten Bundesliga hält der SV Werder seine Serie niederlagenfreier Spiele. In der 2ten gelingt Schalke immerhin ein 6-Punkte-Spiel. Den Auftakt in das vergangene Bundesliga-Wochenende machte jedoch Aktienemittent Borussia Dortmund. Bei Partieschreck Heidenheim kam Schwarz-Gelb indes nicht über ein mageres 0:0 hinaus - genug für Aufsteiger Heidenheim, zu wenig für die Ambitionen Dortmunds Richtung ...

