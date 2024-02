DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN DIE US-NACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Vancouver, British Columbia, 1. Februar 2024 / IRW-Press / - Numinus Wellness Inc. ("Numinus" oder das "Unternehmen") (TSX: NUMI), ein im Bereich der psychischen Gesundheit tätiges Unternehmen, das traditionelle und innovative Behandlungsmethoden bei Verhaltensstörungen mit Schwerpunkt auf sicheren, evidenzbasierten und psychedelisch begleiteten Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung (die "Engagement-Vereinbarung") mit Eight Capital getroffen hat, nach der Eight Capital, im Auftrag eines Konsortiums von Underwritern, darunter Stifel GMP als Co-Lead Underwriter und gemeinsamer Bookrunner, zugestimmt hat, insgesamt 50.000.000 Einheiten (die "Einheiten") auf Bought Deal-Basis (vorbehaltlich der Bedingungen der Engagement-Vereinbarung) zu einem Preis von 0,12 $ pro Einheit (der "Angebotspreis") zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 $ einbringt (das "Angebot"). Das Angebot wird gemäß der Vorlage eines Prospektnachtrags (der "Nachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 27. Juni 2023 (der "Prospekt") erfolgen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich Numinus eine Lead-Order von Integrated V.C. gesichert, einem Venture Fund, der mit wertorientierten Unternehmen und Unternehmern zusammenarbeitet, die den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden von Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt positiv beeinflussen wollen, sowie eine zusätzliche Beteiligung der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies ("MAPS"), einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf Forschung und Bildung spezialisiert hat, damit die Menschen von der schonenden Verwendung von Psychedelika und Marihuana für ihre psychische Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Beziehungen profitieren können.

"Wir bauen unser umfassendes Angebot weiter aus, um die akuten Herausforderungen im Bereich der psychischen Gesundheit in unseren Gesellschaften anzupacken, und diese Finanzierung stellt uns wichtige Ressourcen zur Verfügung, mit denen wir unsere Ziele erreichen können", sagte der Gründer und CEO von Numinus, Payton Nyquvest. "Die Beteiligung erfahrener Investoren aus dem Gesundheitswesen und einer führenden Forschungsorganisation für psychische Gesundheit, die sich auf Psychedelika konzentriert, ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und unseren Erfolg bei der Kostendämpfung."

"Angesichts der weltweiten Renaissance der Forschung auf dem Gebiet der Entwicklung von psychedelischen Medikamenten ist MAPS hoch erfreut, Numinus bei seiner klinischen Arbeit und der so wichtigen Ausbildung von Therapeuten zu unterstützen, einschließlich einer auf eigenen Erfahrungen beruhenden Weiterbildung, bei der Therapeuten freiwillig selbst in einem therapeutischen Umfeld als Teil einer klinischen Studie Psychedelika erhalten. Seit mehr als einem halben Jahrhundert wünschen sich Therapeuten die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Ausbildung eigene psychedelische Erfahrungen zu machen, um besser auf die Behandlung ihrer Patienten mit diesen Medikamenten vorbereitet zu sein. In Anbetracht der potenziellen Nachfrage nach neuartigen psychedelisch begleiteten Therapien wird es einen kritischen Bedarf an ausgebildeten Spezialisten geben, die eine solche Behandlung durchführen können. Wir sind der Meinung, dass Numinus eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass Therapeuten die Möglichkeit haben, sich freiwillig für eine erfahrungsbasierte Ausbildung zu melden, um sich mit den neuesten Medikamenten und ihren therapeutischen Methoden vertraut zu machen", sagte der Gründer und President von MAPS, Rick Doblin, Ph.D.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,18 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat Eight Capital eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, bis zu 15 % zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis pro Einheit zu erwerben, die jederzeit innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlussdatums (wie hierin definiert) ausgeübt werden kann, was zu zusätzlichen Erlösen von bis zu 900.000 $ führen würde. Die Mehrzuteilungsoption kann nach dem Ermessen von Eight Capital zum Erwerb von Einheiten, Stammaktien und/oder Warrants (oder einer beliebigen Kombination daraus) ausgeübt werden.

Die Einheiten werden mittels eines Prospektnachtrags (der "Nachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 27. Juni 2023 (der "Prospekt") angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec vorgelegt werden soll. Die Einheiten können auch in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Act von 1933") und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen sowie in anderen Offshore-Jurisdiktionen angeboten werden, vorausgesetzt, es besteht keine Verpflichtung zur Vorlage eines Prospekts oder eine vergleichbare Verpflichtung. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 7. Februar 2024 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("TSX").

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze befreit.

Numinus beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Über Numinus

Numinus Wellness Inc. (TSX: NUMI) (OTCQX: NUMIF) hilft Menschen bei ihrer Genesung und ihrem Wohlbefinden durch die Entwicklung und das Angebot einer innovativen psychischen Gesundheitsfürsorge und den Zugang zu sicheren, evidenzbasierten psychedelisch begleiteten Therapien. Das Modell von Numinus - einschließlich der Forschung auf dem Gebiet der Psychedelika und der klinischen Versorgung - ist führend bei einem Wandel, der auf Heilung statt auf die Behandlung von Symptomen bei Depressionen, Angstzuständen, Traumata, Schmerzen und Drogenkonsum abzielt. Bei Numinus sind wir führend bei der Integration von psychedelisch begleiteten Therapien in die reguläre klinische Praxis und schaffen die Grundlagen für eine gesündere Gesellschaft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "antizipiert", "antizipiert nicht", "glaubt" oder Abwandlungen dieser Wörter, Ausdrücke oder Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", " dürften" oder "werden", auftreten oder realisiert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen bekannten und unbekannten Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Abhängigkeit von der Erteilung behördlicher Genehmigungen und die Möglichkeit, dass das Angebot nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig erfüllt werden oder weil die Konsortialbanken von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen; die Fähigkeit von Numinus, die Erträge zu halten oder zu steigern; die Fähigkeit von Numinus, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; der Bedarf des Unternehmens an zusätzlicher Finanzierung und die Auswirkungen der Finanzmarktbedingungen und anderer Faktoren auf die Verfügbarkeit von Kapital; und andere Risikofaktoren, die in der Beilage, dem Prospekt und unserem jährlichen Informationsformular vom 29. November 2023 dargelegt sind, die jeweils auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, die wichtigsten Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Risikofaktoren dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, selbst wenn neue Informationen aufgrund zukünftiger Ereignisse, neuer Tatsachen oder aus anderen Gründen verfügbar werden, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben.

Für Medienanfragen und weitere Informationen:

Investorenkontakt: Craig MacPhail, invest@numinus.com

