Steht die Branche der M&A-Berater vor einer tiefgreifenden Veränderung? Die Digitalisierung nebst Künstlicher Intelligenz dringt jedenfalls mit zunehmendem Tempo auch in das Geschäftsfeld der M&A-Beratung vor, wie Kai Hesselmann bei FINANCE-TV berichtet: "Über den kompletten Zyklus der M&A-Beratung kommen gerade viele neue digitale Lösungen an den Markt", so der Gründer der digitalen M&A-Plattform Dealcircle. Das könnte Folgen haben: "Es kann sein, dass ein gewisser Teil der Umsätze von den M&A-Beratern zu den Anbietern digitaler Tools wandern wird", erwartet Hesselmann, schränkt aber zugleich ein: "Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass die M&A-Berater auch Ertrag abgeben müssen - sofern es ihnen gelingt, auch ihren eigenen Ressourceneinsatz zu reduzieren." Teilweise könnte die Digitalisierung den M&A-Beratern auch uneingeschränkt zugutekommen, zum Beispiel in der schwierigen aktuellen Lage, die Hesselmann so wahrnimmt: "Die M&A-Berater haben Druck von zwei Seiten: Einerseits akquirieren sie viele neue Mandate, die sie bearbeiten müssen, andererseits dauert es lang, bis die Deals abgeschlossen werden. Viele M&A-Berater arbeiten gerade an zu vielen Deals parallel, und digitale Tools könnten helfen, die Produktivitätsverluste zu kompensieren." Target-Analyse, Sichtung der Dealpipeline, Erstellen der Info-Memos: An welchen Stellen KI den M&A-Beratungsprozess disruptieren könnte und für welche Zwecke erste PE-Investoren bereits digitale Tools einsetzen - mehr dazu im Interview zur Digitalisierung der M&A-Beratung bei FINANCE-TV.