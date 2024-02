8 Prozent Plus mit Monday.com (Call A3CR1P) eingefahren - in 2 Tagen. 10 Prozent Gewinn waren es mit Crown Castle (K. O. ME42V/PZ1E2V) in 1 Tag. Oder 22 Prozent Gewinn mit dem Call auf den DAX (MB5APW) ebenfalls in nur 1 Tag. Nur 3 von insgesamt 17 Trades, die Börsenprofi Golo T. Kirchhoff frühzeitig empfohlen hat und die in den letzten knapp 14 Wochen in kürzester Zeit mit Gewinn geschlossen werden konnten. Frühzeitig in vielversprechende Werte investieren, also vor die Welle kommen, bevor der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...