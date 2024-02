Im übergeordneten Bild kann der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group kaum an das Niveau von 1998 bei 92,11 heranreichen. Trotzdem hat sich das Papier nach dem Tief aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie wieder stabilisiert. Aktuell scheint der Kurs erneut am Weg zum Widerstand bei 67,00 Euro zu sein. Weiteren Rückenwind erhielt die Mercedes-Benz-Aktie durch einen vorläufigen Cashflow-Bericht vom Freitag, dem 2. Februar 2024, in einem weiterhin positiven ...

