BERENBERG SENKT ZIEL FüR ALLGEIER AUF 26 (27) EUR - 'BUY'RBC HEBT ADIDAS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 200 EURRBC HEBT ZIEL FüR DEUTSCHE BöRSE AUF 183 (176) EUR - 'SECTOR PERFORM'UBS STARTET NEMETSCHEK MIT 'BUY' - ZIEL 98 EUR BARCLAYS HEBT JERONIMO MARTINS AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 27 (22) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FüR JULIUS BäR AUF 54 (57) CHF - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR BAWAG GROUP AUF 59 (60) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR H&M AUF 135 (140) SEK - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR ING AUF 14,90 (15,00) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT NATIONAL GRID AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1330 (1000) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FüR GENERALI AUF 24 (23,50) EUR - 'NEUTRAL'RBC HEBT ZIEL FüR ABB AUF 39 (38) CHF - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FüR BBVA AUF 11,00 (10,50) ...Den vollständigen Artikel lesen ...