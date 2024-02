Renk Group AG: Privatplatzierung von Aktien - Handelsaufnahme voraussichtlich am 7. Februar 2024 Ceconomy-CFO erwartet keine weiteren Abschreibungen auf FNAC Darty (BöZ)Delivery Hero gibt vorläufige Q4 2023 Zahlen bekannt, erreicht seine Ziele für das GJ 2023 Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik am Mittwoch auf Bund erwägt Beteiligung an ThyssenKrupp Marine Systems (HB) mobilezone verlängert Partnerschaft mit der SBBNordea - Eine Abschreibung hat in Q4 trotz höherer Zinseinnahmen einen Gewinnrückgang beschertPeach Property Group: Bestes operatives Ergebnis der Unternehmensgeschichte, EBITDA-Marge steigt über 54%Socgen will in Frankreich 900 Stellen streichen (Les Echos)SoftwareOne-Gründeraktionäre verlangen Durchführung einer außerordentlichen ...

