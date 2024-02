© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht und ein Interview mit Fed-Chef Jerome Powell haben alle anhaltenden Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed zunichte gemacht.Die US-Notenbank kann bei der Entscheidung, wann sie ihren Leitzins senkt, "besonnen" vorgehen, da eine starke Wirtschaft den Zentralbankern Zeit gibt, Vertrauen in eine weiter sinkende Inflation aufzubauen, so Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview mit der CBS-Nachrichtensendung "60 Minutes" am Sonntagabend. Und weiter: "Das Klügste, was wir tun können, ist der Sache etwas Zeit zu geben und zu sehen, dass die Daten bestätigen, dass die Inflation auf nachhaltige Weise auf zwei Prozent sinkt. Wir wollen uns …