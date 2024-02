© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa



Für Essenslieferant Delivery Hero ist Profitabilität nach vorläufigen Zahlen zum Greifen nahe: Bringen die am Montagmorgen veröffentlichten Zahlen die Wende für die Aktie?Bruttowarenwert um knapp sieben Prozent gesteigert Ist das die Wende für das stark angeschlagene Papier von Delivery Hero? Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche auf ein neues Rekordtief gefallen war - offenbar stockt der Verkauf einer Beteiligung in Südostasien - präsentierte das Unternehmen am Montagmorgen vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal - die kommen am Markt bislang gut an und sorgen für einen Rebound. Der Bruttowarenwert, eine für Plattformgeschäfte wichtige Kennzahl, wuchs im vergangenen Vierteljahr …