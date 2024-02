Der Anwendung künstlicher Intelligenz in der Kfz-Schadenbearbeitung stehen die Versicherten größtenteils noch abwehrend gegenüber. Laut einer aktuellen Untersuchung lehnen mehr als drei Viertel den Einsatz von KI im Regulierungsprozesses ab. Nur knapp ein Viertel kann sich den Einsatz vorstellen. Künstliche Intelligenz (KI) kommt in der Schadenregulierung und -bearbeitung von Versicherer immer stärker zum Einsatz. KI-Anwendungen automatisieren Routineaufgaben und manuelle Prozesse in der Schadenbearbeitung. ...

