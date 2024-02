(shareribs.com) London 05.02.2024 - Die Ölpreise notieren am Montag etwas fester. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent bleibt deutlich unter der Marke von 80 US-Dollar, nachdem er in der vergangenen Woche um rund sieben Prozent gefallen war. Die Rohölsorten Brent und WTI sind in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Auslöser waren die anhaltenden Sorgen um die chinesische Wirtschaft. ...

