Wie geht's mit dem Dax weiter? Der Index beendete die letzte Handelswoche jenseits der 16.900 Punkte und damit in unmittelbarer Reichweite zu den 17.000 Punkten. Doch noch immer will es dem Dax nicht gelingen, die eminent wichtige Marke von 17.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Am Freitag (02. Februar) machte dem Dax unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht für Januar etwas zu schaffen. Für unsere beiden heutigen Protagonisten E.ON und RWE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...