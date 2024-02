Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der Zinssitzung vergangene Woche, beschließt die Riksbank ihren Leitzinssatz unverändert bei 4,00% zu belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch signalisiere sie, dass Zinssenkungen früher als vorab prognostiziert, möglich seien. In ihrem Statement werde das verminderte Risiko einer zu hohen Inflation betont. Trotz sinkender Teuerung liege die Kerninflationsrate mit 5,3% auf einem hohen Niveau. Schwedens Notenbank zeige sich optimistisch, betone jedoch die Notwendigkeit einer bedachten Geldpolitikanpassung. (05.02.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...