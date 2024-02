BYD und FAW haben die Serienproduktion in ihrer neuen Batteriefabrik in Changchun gestartet. Diese bietet zum Start eine Jahreskapazität von 15 GWh und soll auf 45 GWh erweitert werden. Produziert werden dort Blade-Batteriepack zunächst für die Marke Hongqi. Im Sommer 2023 hatten BYD und FAW bereits gemeldet, dass erste Batteriepacks in ihrer neuen Fabrik in Changchun, der Hauptstadt der Provinz Jilin im Nordosten Chinas, vom Band laufen. Nun ist ...

