Die Dongfeng-Marke Voyah will in diesem Jahr in weiteren europäischen Ländern an den Start gehen. Neben Deutschland, Frankreich und Italien soll 2024 auch in Spanien und Portugal der Markteintritt erfolgen, hier nicht nur mit dem bekannten SUV Free, sondern auch mit dem Van Dreamer. In Europa versucht sich die chinesische Marke seit Ende 2022 bereits in Norwegen. Die ersten Auslieferungen des Free sind dort vor gut einem Jahr erfolgt. Auch in Israel ...

