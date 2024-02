Der CLIQ Digital-Konzern gab am 31. Januar seine vorläufigen und ungeprüften Kern-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Und der Markt hatte eine klare Meinung: Erwartungen verfehlt - Kursverluste addieren sich bis heute auf gut 15%. Kursgewinne der letzten Wochen perdu. Aufwärtstrend gebrochen? Anders als die Marktreaktion vermuten lässt, denkt die Analystin Marie-Thérèse Grübner von Nuways (by Hauck Aufhäuser Lampe) über Cliq Digital in ihrem aktuellen Update. Mit einem weiterhin klaren BUY und einem Kursziel von 75,00 EUR mehr als 200% Upsidepotential sehend, scheinen die Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...