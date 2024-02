Der Finanzinvestor Triton will Renk Group über eine Privatplatzierung an die Börse bringen. Insgesamt sollen bis zu 30 Millionen Aktien des Herstellers von Spezialgetrieben für Panzer, Fregatten und Eisbrecher an institutionelle Investoren zu 15 Euro pro Aktie verkauft werden. Der Handel der Renk-Papiere wird voraussichtlich an diesem Mittwoch (7. Februar) im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse starten.Volkswagen hatte die Maschinenbautochter Renk 2020 an den Privatinvestor Triton ...

