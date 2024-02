Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) wird ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 nach eigenen Angaben erfüllen. Dies zeige der aktuelle Stand der Konzernabschlussarbeiten, so geht das NZWL-Management auf Basis der vorläufigen Zahlen von einem Umsatzwachstum in 2023 am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite von 2 % bis 6 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr (Umsatz von 158,7 Mio. Euro) aus. Zudem zeichne sich laut NZWL eine Stabilisierung bzw. leichte Verbesserung des EBITDA und beim Konzernjahresüberschuss ab.

Ebenfalls erfreulich konnte die NWZL über ihre im vergangenen November begebene 9,50%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XF8) im Zuge von Nachplatzierungen zum Jahresbeginn weitere rd. 2,1 Mio. Euro einsammeln, so dass sich das aktuelle Platzierungsvolumen der Anleihe ...

