Mit frischen Vorabzahlen im Gepäck präsentiert der Vorstand der All for One Group auf den Hamburger Investorentagen (HIT). Dabei sendet Co-CEO Michael Zitz eine Botschaft, die auch die Aktionäre des IT-Beratungsunternehmens gern hören: "Wir sind inzwischen der führende SAP-Cloud-Partner in Mitteleuropa." Konkret drückt sich das derzeit in einem Umsatzanstieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 ... The post All for One Group: Gute Argumente für höhere Kurse appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...