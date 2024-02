In vielen Fällen überwiegt wohl die "Rhetorik der Exzellenz". Die Fakten jedenfalls umreißen ein sehr differenziertes Bild mit überraschenden Veränderungen. Zugegeben das BIP in den USA ist mit 76.400 Dollar pro Kopf um 60 Prozent höher als in Deutschland. Die Bundesrepublik liegt indessen vor allem...

Den vollständigen Artikel lesen ...