Nürnberg (ots) -- Neuer Unternehmensname: Die immowelt GmbH wurde in AVIV Germany GmbH umbenannt- Die Marke immowelt, als eine der führenden Plattformen für die Vermittlung von Immobilien, ist das Herzstück von AVIV Germany- Weichenstellung für Innovation und Wachstum innerhalb der AVIV Group, die führende Immobilienplattformen in Deutschland, Frankreich und Belgien betreibt- Synergieeffekte: Transeuropäische Entwicklung liefert innovative White-Label-Lösungen für die digitale ImmobilienvermarktungEine neue Ära für immowelt: Die immowelt GmbH heißt seit dem 1. Februar AVIV Germany GmbH. Das Herzstück des Unternehmens ist die Erfolgsmarke immowelt, die seit Jahrzehnten für die erfolgreiche Vermittlung von Immobilien im Internet steht. Als Teil der internationalen AVIV Group, die führende Immobilienplattformen in Deutschland, Frankreich und Belgien betreibt, bietet immowelt seinen Kunden neue innovative Lösungen für die Immobilienvermarktung und -suche. Die AVIV Group wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Axel Springer. Der neue Namen AVIV Germany reflektiert nicht nur die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens, sondern unterstreicht die zukunftsorientierte Vision, zur führenden europäischen Immobilienplattform zu werden."Mit der Umbenennung in AVIV Germany schaffen wir die optimalen Voraussetzungen für den langfristigen Erfolg von immowelt: Wir verbinden eine vertrauenswürdige Top-Marke für das Inserieren, Suchen und Finden von Immobilien mit dem Know-how und der Innovationskraft eines internationalen Tech-Unternehmens", sagt Felix Kusch, Geschäftsführer von AVIV Germany. "Natürlich bleiben die bewährten Dienstleistungen und das hohe Qualitätsniveau, für das immowelt bekannt ist, bestehen. Kunden können weiterhin auf zuverlässige und benutzerfreundliche Immobilienplattformen zählen, die bei der Suche nach dem Traumzuhause oder der Vermarktung einer Immobilie helfen."Effiziente Immobilienvermarktung dank europäischem Know-howAVIV Germany betreibt zahlreiche erfolgreiche Portale und Services rund um das Thema Immobilien: immowelt.de, immonet.de und umzugspreisvergleich.de gehören ebenso zum Portfolio wie die professionellen Immobilien- und Maklersoftwares estate und Immosolve. Immobilienprofis, private Anbieter und Suchende finden bei AVIV Germany die besten digitalen Lösungen zum Vermarkten, Suchen und Finden von Immobilien, denn sie profitieren vom Know-how eines europäischen Top-Players im Immobiliensegment.Zur AVIV Group gehören unter anderem die führende Immobilienplattform Frankreichs Seloger.com, das Proptech Meilleursagents.com sowie das größte Immobilienportal Belgiens, Immoweb.be. Gemeinsam werden zukunftsweisende Digitallösungen entwickelt, die die Immobilienvermarktung schneller und effizienter machen. Die Mission von AVIV ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Mittels innovativer White-Label-Strategien kommen schlagkräftige Lösungen und Services schnell auf immowelt Portalen zum Einsatz.Mit digitalen Lösungen wie der immowelt Price Map (https://www.immowelt.de/immobilienpreise/deutschland/wohnungspreise), dem Eigentümer Coach (https://www.immowelt.de/anbieten/eigentuemer-coach/index.html) oder Profi-Termin (https://aktion.immowelt.de/profi-termin/) bietet immowelt bereits jetzt zahlreiche gemeinsam mit den AVIV Kollegen aus Frankreich und Belgien entwickelten Lösungen an, die dafür sorgen, dass Immobilienprofis, Verkäufer und Käufer schnell und reibungslos zusammenfinden.