Mit einem Plus von knapp fünf Prozent setzt sich die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy zum Start in die neue Handelswoche an die Spitze im MDAX. Von Unternehmens- respektive Analystenseite gibt es keine Neuigkeiten, die den Kurssprung erklären. Indes bleibt die Stimmung im Hinblick auf die gelungene Einführung der elektronischen Rezeptierung (E-Rezept) positiv.

