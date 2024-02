Schnäppchenjäger haben es bei Höchstständen an Aktienmärkten nicht leicht, denn billig zu haben sind viele Wertpapiere dann nicht. Experten raten jetzt zu zwei Aktien, die bisher noch nicht so viel von den Bullen hatten. Im Jahr 2024 ging es für viele Aktienmärkte auf der Welt zunächst ähnlich gut weiter wie noch 2023. Der DAX kratzt weiter am Rekordhoch und der S&P 500 liegt seit Jahresbeginn schon wieder fast fünf Prozent im Plus. Anleger, die ...

