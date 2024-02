Die deutschen Aktienmärkte verzeichnen zu Beginn der neuen Woche nur moderate Zuwächse. Nach einem neuen Rekordhoch am Freitag bei 17.003 Zählern legte der DAX am Montag um 0,05 Prozent zu. Damit notiert er bei 16.925,88 Punkten.Der MDAX konnte ein Plus von 0,30 Prozent verbuchen und auch der EuroStoxx erfuhr einen geringfügigen Anstieg.Die positiven US-Arbeitsmarktdaten, die am vergangenen Freitag ...

