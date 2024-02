Alpay Soytürk, Chief Regulatory Officer von Spectrum Markets, kommentiert die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC. Am 10. Januar genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) elf Anträge auf Zulassung von börsengehandelten Fonds (ETFs), die ausschließlich in die Kryptowährung Bitcoin investieren - eine Entscheidung, die im Hinblick auf die erwarteten institutionellen ...

