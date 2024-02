Bitcoin-Befürworter Nayib Bukele in El Salvador wiedergewählt - Bullish für BTC?

Nayib Bukele hat schon 2021 für viel Aufsehen im Krypto-Universum gesorgt, als er als Präsident von El Salvador Bitcoin als Landeswährung und damit als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Wer über die technischen Möglichkeiten verfügte, musste Zahlungen in Bitcoin ermöglichen. Auch für sämtliche öffentlichen Abgaben und Steuern kann das digitale Gold seitdem verwendet werden. Auch wenn es eigentlich verfassungswidrig ist, wurde Bukele nun erneut zum Präsidenten gewählt, da er zwischenzeitlich "zurückgetreten" ist, um diese Regel zu umgehen. Bitcoin-Befürworter freuen sich.

Geteilte Meinungen

Die Stimmung in El Salvador ist aufgeheizt, nachdem Bukele, der nicht nur für seine Bitcoin-Einführung bekannt ist, die Wahl erneut haushoch gewonnen hat. Selbst sieht sich der Präsident als "CEO von El Salvador" und als solcher findet er natürlich nicht nur Zustimmung. Während er im Krypto-Space fast schon ein Heiliger ist, weil er die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung als Zahlungsmittel eingeführt hat, ist er im eigenen Land dann nicht ganz so locker, wie man sich das vorstellen könnte.

El Salvador war lange das Land mit der höchsten Mordrate in Mittelamerika und um das Problem in den Griff zu kriegen, hat Bukele hart durchgegriffen. Was von vielen in der Bevölkerung gefeiert wird, da sie sich nun sicherer fühlen, wirft natürlich auch Fragen auf. Zehntausende wurden in seiner Amtszeit verhaftet, wobei bei vielen nur der Verdacht auf Bandenkriminalität besteht. Diejenigen, die nicht selbst eingesperrt wurden, freuen sich offenbar trotzdem.

Streets of El Salvador erupting in fireworks as Bukele re-elected in HISTORIC landslide pic.twitter.com/dLm9OmJlPe - Jack Poso (@JackPosobiec) February 5, 2024

Auch Krypto-Befürworter freuen sich natürlich über das Ergebnis. Zwar hat die Einführung der digitalen Währung holprig begonnen, um es milde auszudrücken, mit steigenden Kursen am Kryptomarkt können sich nun allerdings schon bald ein anderes Bild zeigen und Bitcoin könnte auch öfter genutzt werden.

JUST IN: Pro Bitcoin candidate Nayib Bukele re-elected as President of El Salvador. pic.twitter.com/In85tsZRqo - Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 5, 2024

Neben der Tatsache, dass es natürlich zur Massenadaption beiträgt, wenn ein Land Bitcoin als Zahlungsmittel einführt, freuen sich Investoren auch darüber, dass wohl die Bitcoin-Bestände, die Bukele im Namen seines Landes inzwischen angehäuft hat, wahrscheinlich auch nicht so schnell verkauft werden und der Präsident weiterhin einen BTC pro Tag kauft, anstatt sie massenweise zu verkaufen.

Ob es wirklich reicht, um den Bitcoin-Kurs zu beeinflussen, ist fraglich. Eher handelt es sich bei solchen Entwicklungen um kleine Puzzleteile, die langfristig ein großes Ganzes ergeben - auch wenn Bukele natürlich nicht nur Zuspruch für seine Bitcoin-Einführung bekommen hat. Das gilt aber auch für Bitcoin an sich, der als Zahlungsmittel und Wertspeicher von den einen verherrlicht wird und von den anderen verteufelt, weil der Energiebedarf immer weiter steigt und die Auswirkungen aufs Klima ungewiss sind. Dass es inzwischen längst umweltfreundlichere Kryptowährungen gibt, die unter Umständen auch schon bald in El Salvador eine Rolle spielen könnten, zeigt der neue $TUK-Token, der die Aufmerksamkeit der Investoren aktuell auf sich zieht.

