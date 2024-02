Das Unternehmen AeroVolt baut in Großbritannien an Flugplätzen und Flughäfen ein Ladenetzwerk für elektrische Senkrechtstarter auf. Genutzt wird es künftig unter anderem vom eVOTL-Entwickler Skyfly, der 2025 sein zweisitziges Modell Axe auf den Markt bringen will. AeroVolt hat in Großbritannien nach eigenen Angaben seit August 2023 fünf Ladestandorte für eVTOLs in Betrieb genommen. Bis 2025 sollen es 24 und langfristig über 60 Standorte werden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...