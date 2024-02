Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 Nach dem starken Januar sieht es weiter positiv aus für die globalen Aktienmärkte, erklärt Charttechnikexperte Stefan Klotter im Wochenausblick - auch wenn der Februar statistisch gesehen etwas verhaltener verlaufen dürfte. Der US-Wahlkampf könnte im Sommer für weiteres Aufwärtspotenzial sorgen. Von Seiten der Notenbank erwartet Klotter deutliche Zinssenkungen, auch wenn die offiziellen Verlautbarungen noch zur Geduld mahnen. Klotter diskutiert außerdem, was die Fed bei ihrem Zinsentscheid in der vergangenen Woche nicht gesagt hat und wie der Zinskurs der nächsten Monate aussehen könnte. Wie es bei China-Aktien, im Energie-Sektor und beim Ölpreis aussieht: All das gibt es jetzt im ausführlichen charttechnischen Wochenausblick!