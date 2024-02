EQS-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MPH Health Care AG verkauft 1,5 Mio. Aktien ihrer Beteiligung M1 Kliniken AG an deren Vorstände



05.02.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die MPH Health Care AG hat am 02.02.2024 erfolgreich 1,5 Mio. Aktien ihrer Beteiligung M1 Kliniken AG an die beiden Vorstände der M1 Kliniken AG, Herrn Attila Strauss und Herrn Kilian Brenske, verkauft. Die beiden Co-CEOs erwarben das Aktienpaket, um ihr unternehmerische Engagement zu verstärken. Die Transaktion unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Performance der M1 Kliniken AG.



MPH Health Care AG-Vorstand, Patrick Brenske, sagt: "Ich begrüße den Schritt des Managements sich an der M1 Kliniken AG zu beteiligen. In den vergangenen 15 Monaten haben die beiden Co-CEOs den Unternehmenswert nahezu verdoppelt. Es stärkt die Motivation, das Unternehmen weiter nachhaltig zu führen und langfristige Werte für alle Aktionäre zu schaffen. Die Skalierung des Geschäftsmodells wird durch diesen Aktienkauf gefördert, da die Co-CEOs nun einen noch stärkeren Anreiz haben, das Wachstum der M1 Kliniken AG voranzutreiben." Über die MPH Health Care AG:

Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

Kontakt:

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de



05.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com