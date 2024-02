Frankfurt am Main (ots) -- Globales Produktdesign- und Technologieunternehmen SharkNinja veranstaltet erstes EMEA-Forum und bekräftigt Wachstumspläne in der Region- 20 Produktneuheiten für den Raum EMEA vorgesehen- In Europa Einstieg in neue Produktkategorien: Einführung des neuen FlexBreeze-Fan-Ventilators von Shark und der neuen FrostVault-Kühlboxen von NinjaDer Küchen- und Haushaltsgerätehersteller SharkNinja wächst im Raum EMEA und hat dort Großes vor: Das bekräftigte das Unternehmen mit der Veranstaltung seines erstes EMEA-Forums am 1. und 2. Februar in Palma de Mallorca. Journalist:innen aus ganz Europa kamen zum Event, bei dem exklusiv eine breite Palette innovativer neuer Produkte für diese Region vorgestellt wurde. Mit strategischen Partnerschaften, robusten Vertriebsnetzen, zukunftsweisender Technik sowie einer geradezu obsessiven Orientierung am Verbraucher hat SharkNinja seine Marktpräsenz in EMEA erheblich gesteigert. Allein im dritten Quartal des vergangenen Jahres stiegen hier die Umsätze um 80 Prozent. Diesen Erfolg möchte das Unternehmen in 2024 weiter ausbauen und setzt dabei wie immer auf die Qualität seiner Produkte als Wachstumsgarant. Verteilt auf seine vier Unternehmensbereiche - Shark Clean, Shark Beauty, Ninja Kitchen und Ninja Outdoor - hat SharkNinja die Einführung von insgesamt 20 neuen Fünf-Sterne-Produkten in der EMEA-Region angekündigt. Wichtiges Detail: Der Player stößt mit seinem konsequenten Kundenfokus dabei auch in neue Produktbereiche vor. So führt er als Antwort auf den Trend zu mehr Zeit im Freien einen eigenen Bereich mit Ventilatoren und Kühlgeräten ein, deren erster neuer Vertreter der Shark FlexBreeze Fan ist. Zum selben Vorstoß gehört die neue Reihe der Ninja FrostVault-Cooler, mit der SharkNinja das Kühlbox-Segment aufmischt.Tom Brown, Präsident von SharkNinja für EMEA, kommentierte die neuen Entwicklungen wie folgt: "Bei SharkNinja sind wir besonders stolz auf unseren unermüdlichen Willen, die Probleme von Verbrauchern zu lösen. Unser Ziel ist es, mithilfe unserer tiefen Marktkenntnis und globalen Innovationkraft ständig neue Lösungen für Probleme zu entwickeln, die andere übersehen oder nicht lösen können - das ist unser positiver Beitrag zum Alltag der Menschen. Europa und der Nahe Osten gehören dabei zu den spannendsten Märkten weltweit. Hier konnten wir bereits hohe Nachfrage und starkes Wachstum verzeichnen, aber das ist nur der Anfang. Die heute vorgestellten Produkte und Vorstöße in neue Produktkategorien werden unser Geschäft in EMEA weiter vorantreiben. In dieses Geschäft werden wir in 2024 und darüber hinaus investieren, um es stetig weiter auszubauen."Die Neuheiten der Marke SharkInsgesamt kündigte SharkNinja sieben neue Produkte der Marke Shark an, die in diesem Jahr in der EU sowie in der gesamten EMEA-Region für saubere Haushalte sorgen sollen. Dazu gehören im Bereich Shark Clean der Shark Matrix Robot, ein leistungsstarkes Reinigungsgerät, das eine beeindruckende Saugleistung mit schallbasiertem Sonic Mopping kombiniert; der leichte Shark StainStriker Haustierschmutz & Fleckenreiniger, der Flecken und Gerüche mit 20-facher Kraft entfernt1; der Shark HydroVac, ein Drei-in-eins-Hartbodenreiniger, der staubsaugt, wischt und sich selbst reinigt, sowie der neue Shark Steam & Scrub Mop mit Steam-Blaster-Technologie. Auch im Segment Luftreinigung bringt SharkNinja mit den Modellen der Reihe "NeverChange Luftreiniger für bis zu 5 Jahre" besondere Neuerungen auf den Markt, die bis zu fünf Jahre mit demselben Filter auskommen und so Zeit und Geld sparen.2Die Marke Ninja mit weiteren HighlightsAuch im Küchengerätesegment kündigt das Unternehmen Neuheiten an: 13 neue Fünf-Sterne-Produkte sollen das beliebte Sortiment ergänzen. Die Ninja Outdoor-Range wird um den Ninja Woodfire Pro Connect XL Electric BBQ Grill & Smoker erweitert, den bislang fortschrittlichsten Grill und Outdoor-Smoker der Marke. Auch das Thermometer Ninja PROCHEF Connected wird mit verbindender Intelligenz den Kochspaß im Freien weiter erleichtern und zu perfekten Ergebnissen beitragen. Für noch mehr Eisvergnügen stellt Ninja den Ninja CREAMi DELUXE 11-in-1 Ice Cream and Frozen Treat Maker vor, ein neues, revolutionäres CREAMi-Modell mit vier neuen Funktionen. Außerdem wird das Sortiment um die neue Ninja Ceramic-Cookware-Serie erweitert, die vor allem aufgrund ihrer lang anhaltenden Antihaftwirkung überzeugt. Auch das beliebte Mixer-Sortiment von Ninja wird in diesem Jahr ausgedehnt. Der Ninja Detect Duo Power Blender Pro ist der bisher intelligenteste Mixer im Portfolio. Im Bereich der Schnellkochergesellt sich der neueNinja Combi All-in-One Multicooker, Oven and Air Fryer zur bestehenden Produktauswahl. 