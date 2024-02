© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt



Ein positiver Analystenkommentar sorgt zu Wochenbeginn für gute Laune bei Bayer-Aktionären.Die US-Großbank JPMorgan hat ihre Bewertung für die Bayer-Aktie auf "Neutral" festgelegt und ein Kursziel von 34 Euro angegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 17 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Laut dem Analysten Richard Vosser gelten die Aktien nicht länger als Teil des "Negative Catalyst Watch", was bedeutet, dass er für den bevorstehenden Kapitalmarkttag Anfang März keine signifikant negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs mehr erwartet. Dies führt er auf die inzwischen merklich reduzierten Erwartungen der Investoren zurück, wie er in einer Studie am Montag erläuterte. …