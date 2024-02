Der Euro ist am Montag von einem stärkeren Dollar belastet worden und auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten gefallen. Im Tief sank die Gemeinschaftswährung auf 1,0747 US-Dollar und kostete damit so wenig wie zuletzt im Dezember. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,0883 Dollar festgesetzt.Seit Freitagnachmittag steht der Euro unter Druck. Auslöser ist ein starker ...

