Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 05.02.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 682 internationalen Medien
Reich durch eines der besten Projekte weltweit!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ARZZ | ISIN: US29978A1043 | Ticker-Symbol: 2E7
Tradegate
05.02.24
15:38 Uhr
26,030 Euro
+3,980
+18,05 %
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EVERBRIDGE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVERBRIDGE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,05026,25015:43
26,05026,25015:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EVERBRIDGE
EVERBRIDGE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EVERBRIDGE INC26,030+18,05 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.