Durch das Neujahrsfest in China und die militärische Intervention im Roten Meer haben sich die Frachtraten für den Container-Transport und anderen Gütern in der letzten Woche leicht abgeschwächt. Auch die Lage am Panama-Kanal hat sich leicht entspannt. Neujahrsfest in China und Rotes Meer: Faktoren für sinkende Frachtrate Der Drewry World Container Index (WCI), der den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...