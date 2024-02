Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Die C-QUADRAT Investment AG stockt - vorbehaltlich der Zustimmung der FMA - ihre Anteile an der ARTS Asset Management GmbH von 45 auf 55 Prozent auf, so die C-QUADRAT Investment AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...