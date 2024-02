Dow Jones deutet Pause nach dem steilen Anstieg an

Der Dow Jones Industrial Average® Index hangelte sich in der abgelaufenen Woche von Rekord zu Rekord. Zugpferde des Anstiegs in der vergangenen Woche waren unter anderem die Aktien von Amgen, Caterpillar und Finanzwerte wie American Express, Goldman Sachs und Visa. Zum Wochenschluss bremste Fed-Chef Jerome Powell Spekulationen auf baldige Zinssenkungen. Daraufhin zogen die Renditen am Anleihemarkt deutlich an. Dies könnte den Aktienindex zum Handelsauftakt bremsen.

Chart: Dow Jones Industrial Average ®

Widerstandsmarken: 39.847/40.500/41.120 Punkte

Unterstützungsmarken: 35.728/37.138/37.787 Punkte

Der Dow Jones Industrial Average® (kurz: Dow) bewegte sich von Ende Oktober 2022 bis Mitte November 2023 mehrheitlich zwischen 31.561 und 34.706 Punkten. In der zweiten Novemberhälfte gelang der Ausbruch nach oben und Anfang Dezember folgte der Anstieg über das Zwischenhoch vom Juli 2023. Nach einer Atempause in der ersten Januarhälfte 2024 nahm der Index den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich von einem Allzeithoch zum nächsten. Mit dem Ausbruch über die Marke von 37.787 Punkten eröffnete sich Aufwärtspotenzial bis 39.847 Punkte (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis 41.120 Punkte (161,8%-Retracementlinie). Unterstützung findet der Dow zwischen 37.121 und 37.787 Punkten. Rücksetzer in diesen Bereich können das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Taucht der Index jedoch unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis 35.728 Punkte.

Dow Jones Industrial Average ® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2023 -02.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Dow Jones Industrial Average ® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2019 - 02.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Dow Jones Industrial Average® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Open End Bull a uf den Dow Jones Industrial Average ® für Spekulationen, dass der Index steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Industrial Average ® HR39H4 69,88 31.122,571075 31.122,571075 5,14 Open End Dow Jones Industrial Average ® HD0S73 34,12 34.969,31339 34.969,31339 10,50 Open End Dow Jones Industrial Average ® HD1DAN 17,73 36.758,030104 36.758,030104 20,27 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2024: 13:35 Uhr

Turbo Open End Bear a uf den Dow Jones Industrial Average ® Index für Spekulationen, dass der Index fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Industrial Average ® HD06Z3 64,46 45.561,580932 45.561,580932 -5,57 Open End Dow Jones Industrial Average ® HD1HQC 32,89 42.150,310735 42.150,310735 -10,92 Open End Dow Jones Industrial Average ® HC6L34 17,60 40.492,324369 40.492,324369 -20,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2024; 13:35 Uhr

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.