Außenhandel der Bundesrepublik sinkt im Jahresvergleich deutlich

Die deutschen Exporte fielen 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei gingen besonders im Dezember die Exporte der Bundesrepublik stärker zurück als im restlichen Jahresverlauf, noch stärker sanken allerdings die Importe.



Das Statische Bundesamt teilte am Montag mit, dass im Vergleich zum Vorjahr die Exporte um 1,4 Prozent auf 1.562 Milliarden Euro fielen. Die Importe fielen sogar um 9,7 Prozent auf 1.352,5 Milliarden Euro, dies resultiert in einem Exportüberschuss von knapp 210 Milliarden Euro. Besonders stark war der Exportrückgang mit einem Minus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Dezember. Ökonomen gingen in Umfragen der Nachrichtenagentur Reuters von einem Rückgang von nur 2,0 Prozent für den Dezember aus. Zurückzuführen seien die rückläufigen Zahlen unter anderem auf eine schwächelnde Weltkonjunktur. Das aktuell hohe Zinsumfeld wirkt dämpfend auf die deutschen Exportgüter, da verschlechterten Kreditkonditionen die Investitionen in Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge verteuern.









Quelle: HSBC