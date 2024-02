© Foto: Alexander Pohl - picture alliance



Nach Amazon und Meta Platforms in der vergangenen Woche startet die neue Handelswoche gleich mit dem nächsten Earnings Smasher: Der kommt von US-Industrieikone und Dow-Jones-Schwergewicht Caterpillar.Bestes Betriebsergebnis aller Zeiten Die Begeisterung über eine Reihe herausragender guter Quartalsergebnisse reißt nicht ab. Nachdem am Donnerstag Meta Platforms und Amazon den Markt mit ihren Ergebnissen in Verzückung versetzten und den Schock über die starken Arbeitsmarktdaten kompensieren konnten, hat nun auch die neue Handelswoche einen ersten Zahlenbrecher: Großgerätehersteller Caterpillar kann mit seinem Quartalsergebnis auf ganzer Linie überzeugen - und präsentierte laut eigener Aussage …