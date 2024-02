Heute früh wurde bei SFC Energy an dieser Stelle noch die Frage gestellt, ob die Aktie im Sog von Plug Power und Co weiter Boden gut machen könnte. Am Nachmittag lautet die Antwort: Ja. Den Grund liefert die Gesellschaft selbst. Auf der Basis vorläufiger Zahlen geht SFC-Vorstand Peter Podesser mittlerweile davon aus, dass die Planvorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 übertroffen werden. SFC Energy geht jetzt von einem Umsatz von etwa 118 Millionen Euro (Prognose: 115 Millionen bis 117 ...

