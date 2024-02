Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat auch am Montag einen sehr schwachen Start in die Woche hingelegt. Die Aktie verlor gleich mehr als -1% - bis in den Nachmittag hinein. Nun scheint es aus der Sicht des Marktes um alles zu gehen. Denn es gibt mehrere Kräfte, die immens ziehen. Die Aktie könnte unter die Marke von 20 Euro fallen - während sie ebenfalls [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...