Bitcoin Kurs hält sich über 43.000 Dollar - Anleger blicken auf "Halving"

Zu Beginn der neuen Handelswoche könnten Anleger nach den jüngsten geldpolitischen Entwicklungen wieder Mut schöpfen. Neben der Fed-Notenbanksitzung waren es insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag, welche Unbehagen initiierten. Starke US-Arbeitsmarktdaten dämpfen Zinssenkungsfantasien Ein sonderbar robuster US-Jobbericht hat Investoren am vergangenen Freitag dies- und jenseits des Atlantiks zwischenzeitlich in die Flucht geschlagen. Insgesamt wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt außerhalb der Landwirtschaft 353.000 neue Stellen geschaffen und damit fast doppelt so viele wie erwartet (180.000). Solange der Arbeitsmarkt in den USA brummt, dürfte die US-Notenbank weiterhin schlagkräftige Argumente in den Händen halten, um das Zinsniveau länger hochzuhalten.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Fed-Chef Jerome Powell mit einer "hawkishen" Rheotrik" etwaigen Spekulationen auf eine Zinssenkung im März eine verbale Absage erteilt.

Für die kommende März-Sitzung beträgt die Chance aktuell 84,5 Prozent, dass es zu einer erneuten Zinspause in den Reihen der Fed kommt. Vor einer Woche hatte diese noch 52,9 Prozent und vor einem Monat 31,9 Prozent betragen.

Verstärkt rechnet Marktakteure nun mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Mai-Sitzung (56,3 Prozent).

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen kann zinslosen Anlagen wie etwa Krypto-Werten in die Karten spielen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

