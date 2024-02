Für das erste Quartal meldet All for One einen Umsatz von 133,8 Millionen Euro, das liegt über den Erwartungen. Im Vorjahr wurden 120,4 Millionen Euro erwirtschaftet. Das EBIT verbessert sich von 6,3 Millionen Euro auf 11,0 Millionen Euro. Die Marge steigt von 5,2 Prozent auf 8,2 Prozent an. Je Aktie werden 1,33 Euro (Vorjahr: 1,20 Euro) verdient. ...

