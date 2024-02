Wien (www.fondscheck.de) - Vincent Hänni verstärkt das Team von Inyova als Head of Marketing & Sales, so die Experten von "FONDS professionell".Der 36-Jährige berichte an Erik Gloerfeld, Chief Growth Officer (CGO) des Frankfurter Unternehmens, das in der DACH-Region tätig sei und sich selbst als "führende digitale Impact-Investing-Plattform in Europa" sehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...