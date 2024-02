Boston (www.fondscheck.de) - Januar war ein weiterer guter Monat für den europäischen ETF-Markt, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Insgesamt hätten Anleger 22,4 Milliarden US-Dollar investiert.Hiervon sei der Löwenanteil auf Aktien-ETFs entfallen, die alleine 14 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verbucht hätten. Im Kontext neuer Allzeithochs seien im S&P 500 Index besonders globale Aktien (Zuflüsse in Höhe von 7,4 Milliarden US-Dollar) und US-Aktien (+4,5 Milliarden US-Dollar) gefragt gewesen. Alleine in ETFs auf den S&P seien 4,7 Milliarden US-Dollar investiert worden. Zusätzlich seien 390 Millionen US-Dollar in die nachhaltige Variante S&P 500 ESG Leaders (ISIN IE00BH4GPZ28/ WKN A2PSPE) geflossen. Im Bereich der Branchen sei neben Technologie auch Health Care gefragt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...