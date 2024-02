Wien (www.fondscheck.de) - Die Signal Iduna Leben hat bislang auf Fondspolicen mit Garantien gesetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Nun starte der Versicherer mit der "SI Pur Invest" zum ersten Mal eine fondsgebundene Police ohne Garantien.Die Signal Iduna Leben habe zu Jahresbeginn mit der "SI Pur Invest" erstmals eine fondsgebundene Rentenversicherung ohne Garantien gestartet. Die Fondspolice, bei der alle Prämien in Fonds fließen würden, ergänze in der dritten Schicht der Altersvorsorge die bestehende Palette der "Global Garant Invest"-Produkte ("SIGGI") des Dortmunder Versicherers, wie dieser mitteile. Zum Start würden 84 Fonds angeboten, darunter würden 66 nachhaltig ausgerichtete Portfolios und 21 börsengehandelte Indextracker (ETFs) fallen, aus denen Kunden maximal 20 wählen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...