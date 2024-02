Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD hat in Europa eine Kooperation mit dem Leasinganbieter Arval vereinbart. Arval wird die Elektrofahrzeuge von BYD in sein Angebot für Privat- und Geschäftskunden in Deutschland, Italien und Spanien aufnehmen. Zudem soll Arval im Rahmen des Deals Flottenbetreiber beim Umstieg auf E-Autos beraten. Neben dem Pkw-Bereich zielt die Zusammenarbeit auch auf leichte Nutzfahrzeuge und Energielösungen mit Batterie- ...

